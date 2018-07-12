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Sahte polisler gasp yaparken kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da polis gibi davranarak girdikleri akaryakıt istasyonu ve evlerde gasp yaptıkları belirlenen  6 kişi polis tarafından yakalandı.

Sahte polisler gasp yaparken kameraya yansıdı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da polis gibi davranarak girdikleri akaryakıt istasyonu ve evlerde gasp yaptıkları belirlenen 6 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bazı olayları güvenlik kameralarına yansıdı.
Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda önceki gün daha önceden belirlenen 5 adrese yapılan baskında 6 kişi gözaltına alındı. Üsküdar ve Sultanbeyli'nde baskın yapılan evlerde sahte polis yelekleri, kelepçe ve silahlar ele geçirildi.
Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin benzin istasyonu ve evlerden toplamda yaklaşık 50 bin lira gasp ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin ilk suçlarını 24 Mayıs 2018 günü Tuzla'da bir benzin istasyonuna silahlı ve maskeli bir şekilde girerek işlediği belirlendi. Aynı şüphelilerin Sultanbeyli, Necip Fazıl Mahallesinde oturan yaşlı bir çiftin evine polis olduklarını söyleyerek girdikleri, sözde arama yaparak buldukları 5 bin lira ile bir cep telefonunu gasp ettikleri öğrenildi. Bazı olaylarında güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelilerin daha önceden de hırsızlık ve gasp suçlamalarından polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler Bedir A. (22), Hamdullah A. (20), Kadir Y. (24), Abdullah A. (44), Mehmet Emin D. (25) ve Murat K. (23) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Sahte polisler gasp yaparken kameraya yansıdıSahte polisler gasp yaparken kameraya yansıdıSahte polisler gasp yaparken kameraya yansıdıSahte polisler gasp yaparken kameraya yansıdı

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