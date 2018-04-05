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Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

Adana merkezli 10 ilde kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik 750 polisle yapılan operasyonda 59 kişi gözaltına alındı.Adana, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa’da kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yapanlara yönelik çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 polisin katıldığı ’Son Alo Operasyonu’nda, vatandaşları terör örgütü PKK veya FETÖ ile bağlantılı olmakla suçlayıp para ve altınlarını aldıkları iddia edilen Adana merkezli 59 şebeke üyesi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Adana merkezli 10 ilde kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik 750 polisle yapılan operasyonda 59 kişi gözaltına alındı.
Adana, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa’da kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yapanlara yönelik çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 polisin katıldığı ’Son Alo Operasyonu’nda, vatandaşları terör örgütü PKK veya FETÖ ile bağlantılı olmakla suçlayıp para ve altınlarını aldıkları iddia edilen Adana merkezli 59 şebeke üyesi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

1 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
2 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
3 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
4 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
5 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
6 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
7 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
8 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
9 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
10 / 10

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon

Sahte polislere gerçek polislerden dev operasyon
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