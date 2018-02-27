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Sahte profesör savcının itirazı üzerine tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 15:54 | Son Güncelleme

Bursa’da 8 sene sahte diplomayla kekemelik üzerine tedavi merkezi açan ve hastaların şikayeti üzerine gözaltına alınarak mahkemeden serbest kalan lise diplomalı sahte profesör, Cumhuriyet Savcısı’nın itirazı üzerine tutuklandı.Bursa’da, 8 yıl boyunca kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine Pensilvanya Üniversitesi’nin logolarının bulunduğu sahte profesör sertifikası düzenleyip tedavi merkezi işleten E.N.K.

Sahte profesör savcının itirazı üzerine tutuklandı

Bursa’da 8 sene sahte diplomayla kekemelik üzerine tedavi merkezi açan ve hastaların şikayeti üzerine gözaltına alınarak mahkemeden serbest kalan lise diplomalı sahte profesör, Cumhuriyet Savcısı’nın itirazı üzerine tutuklandı.
Bursa’da, 8 yıl boyunca kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine Pensilvanya Üniversitesi’nin logolarının bulunduğu sahte profesör sertifikası düzenleyip tedavi merkezi işleten E.N.K. isimli şahıs, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Açtığı tedavi merkezinde Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğuna dair sahte diploma ile Pensilvanya Üniversitesi’nden Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sahte sertifika bulundurarak gelen hastaları dolandırdığı tespit edilen E.N.K.’nin iş yerine ve evine baskın düzenlendi. Baskın sırasında yapılan aramalarda şahsa ait profesör, doktor ve doçent unvanları ile birçok kurum ve kuruluştan aldığı belgeler, hasta kayıt formu, makbuz ve kaşeler ele geçirilen sahte profesör çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
Sahte profesörün serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığı tarafından itiraz edildi. Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan sahte profesör E.N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte profesör savcının itirazı üzerine tutuklandı

Sahte profesör savcının itirazı üzerine tutuklandı

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