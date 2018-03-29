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Sahte rakı imalathanesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

ADANA'da 5 bin 235 litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirildi.

Sahte rakı imalathanesine baskın

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da 5 bin 235 litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirildi.
Merkez Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi'nde bir evde sahte boğma rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanan variller içine doldurulmuş ve bir kısmı şişelenmiş 5 bin 235 litre sahte rakı bulundu. Polis, sahte rakıyı imha etti. Ayrıca depoda anason damıtmada kullanılan bir düzenek de bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte rakı imalathanesine baskınSahte rakı imalathanesine baskınSahte rakı imalathanesine baskınSahte rakı imalathanesine baskın

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