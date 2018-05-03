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Sahte şarap satılan iş yerine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 09:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, tekel bayisinde sahte şarap satan S.S., 138 litre sahte şarapla yakalandı.

Sahte şarap satılan iş yerine operasyon

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, tekel bayisinde sahte şarap satan S.S., 138 litre sahte şarapla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 29 Ekim Mahallesi'nde, tekel bayisinde sahte şarap satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine yapılan baskında 138 litre sahte şarap ele geçirildi. Sahte şarapları satmak isterken, yakalanan S.S., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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