Sahte savcı, para ve altınlarla Adana'da yakalandı

Burhan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nimet Tek'i arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıtan Ahmet K., "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait kimlik bulundu. Suçsuz olduğunuzu biliyoruz, ancak olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın, para varsa, alıp incelememiz gerekiyor" dedi. Paniğe kapılan Tek, siyah poşete koyduğu 22 bin 200 lira para, 15 burma bilezik, 1 tam altın, 1 yarım altın, 21 çeyrek altını eve gelen Ahmet K.'ya verdi.
PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞÜ BİLE ALDI
K., para ve ziynet eşyalarını alırken, gözü, Nimet Tek'in parmağındaki yüzüğe ilişti. Tek'ten yüzüğü de alan Ahmet K., evden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nimet Tek, polise haber verdi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatırken, Ahmet K. ise otogara itti, otobüs bulamayınca taksiyle Adana'ya hareket etti.
ALTINLARI GİZLEDİ
Altın ve paraları suç ortaklarıyla paylaşmaya giden K.'nın içinde bulunduğu 51 T 0040 plakalı ticari taksi, yol uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerinin dikkatini çekti. Niğde plakalı taksiyi durdurup, arama yapan ekipler, poşette altın ve paraları fark edip, kimlik sorgusu yaptı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, K.'nın Nimet Tek'i dolandırdığı ortaya çıkınca, detaylı üst araması yaptı. Aramada K.'nın, pantalonun altına giydiği eşofmanına çengelli iğne ile tutturulmuş çeyrek, yarım ve tam altınlar bulundu.
Emniyete götürülen K., sorgusunda, "Paraları suç ortaklarımla paylaşmak için Adana'ya geldim. Ummadığım anda yakalandım, içime gizlediğim altınları ortaklarıma vermek istemedim" dedi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)
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