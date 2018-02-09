HABER

Sahte savcı, para ve altınlarla Adana'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 15:57 | Son Güncelleme

Niğde'de telefonla arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıttığı 70 yaşındaki Nimet Tek'in 22 bin 200 lira parasını ve altınlarını alan dolandırıcı 36 yaşındaki Ahmet K., Adana'da yakalandı. K.'nın üst aramasında, suç ortaklarından gizlemek için ayırdığı bir miktar altını, çengelli iğneyle pantalonun altına giydiği eşofmanına tutturduğu ortaya çıktı.

Sahte savcı, para ve altınlarla Adana'da yakalandı

Burhan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nimet Tek'i arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıtan Ahmet K., "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait kimlik bulundu. Suçsuz olduğunuzu biliyoruz, ancak olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın, para varsa, alıp incelememiz gerekiyor" dedi. Paniğe kapılan Tek, siyah poşete koyduğu 22 bin 200 lira para, 15 burma bilezik, 1 tam altın, 1 yarım altın, 21 çeyrek altını eve gelen Ahmet K.'ya verdi.

PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞÜ BİLE ALDI

K., para ve ziynet eşyalarını alırken, gözü, Nimet Tek'in parmağındaki yüzüğe ilişti. Tek'ten yüzüğü de alan Ahmet K., evden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nimet Tek, polise haber verdi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatırken, Ahmet K. ise otogara itti, otobüs bulamayınca taksiyle Adana'ya hareket etti.

ALTINLARI GİZLEDİ

Altın ve paraları suç ortaklarıyla paylaşmaya giden K.'nın içinde bulunduğu 51 T 0040 plakalı ticari taksi, yol uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerinin dikkatini çekti. Niğde plakalı taksiyi durdurup, arama yapan ekipler, poşette altın ve paraları fark edip, kimlik sorgusu yaptı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, K.'nın Nimet Tek'i dolandırdığı ortaya çıkınca, detaylı üst araması yaptı. Aramada K.'nın, pantalonun altına giydiği eşofmanına çengelli iğne ile tutturulmuş çeyrek, yarım ve tam altınlar bulundu.

Emniyete götürülen K., sorgusunda, "Paraları suç ortaklarımla paylaşmak için Adana'ya geldim. Ummadığım anda yakalandım, içime gizlediğim altınları ortaklarıma vermek istemedim" dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sahte savcı adana

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet! Öfkeli koca dehşet saçtı!

Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet! Öfkeli koca dehşet saçtı!

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!

Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!

Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar

Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hirsiz ama durustmus.
Diğer Haberler
Kilis'te kaza: 2'si polis, 3 yaralı

Kilis'te kaza: 2'si polis, 3 yaralı

Okulda boya kokusundan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda boya kokusundan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Konya’da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

Konya’da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

Konya’da 3. kattan düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’da 3. kattan düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti

Şehitler için kurban kesilerek mevlit okutuldu

Şehitler için kurban kesilerek mevlit okutuldu

Kars’t polis okul önlerinde uçurtmuyor

Kars’t polis okul önlerinde uçurtmuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.