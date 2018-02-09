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Sahte savcının dolandırdığı altınlar çamaşırından çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:42 | Son Güncelleme

NİĞDE'de telefonla arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıttığı Nimet Tek'in (70) 22 bin 200 lira parasını ve altınlarını alan dolandırıcı Ahmet Kılıç (36), Adana'da yakalandı.

Sahte savcının dolandırdığı altınlar çamaşırından çıktı

Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- NİĞDE'de telefonla arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıttığı Nimet Tek'in (70) 22 bin 200 lira parasını ve altınlarını alan dolandırıcı Ahmet Kılıç (36), Adana'da yakalandı. Kılıç'ın üst aramasında, suç ortaklarından gizlemek için ayırdığı bir miktar altını, çengelli iğneyle pantalonun altına giydiği eşofmanına tutturduğu ortaya çıktı.
Burhan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nimet Tek'i arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıtan Ahmet Kılıç, "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait kimlik bulundu. Suçsuz olduğunuzu biliyoruz, ancak olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın, para varsa, alıp incelememiz gerekiyor" dedi. Paniğe kapılan Tek, siyah poşete koyduğu 22 bin 200 lira para, 15 burma bilezik, 1 tam altın, 1 yarım altın, 21 çeyrek altını eve gelen Ahmet Kılıç'a verdi.
PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞÜ BİLE ALDI
Kılıç, para ve ziynet eşyalarını alırken, gözü, Nimet Tek'in parmağındaki yüzüğe ilişti. Tek'ten yüzüğü de alan Ahmet Kılıç, evden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nimet Tek, polise haber verdi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatırken, Ahmet Kılıç ise otogara itti, otobüs bulamayınca taksiyle Adana'ya hareket etti.
ALTINLARI GİZLEDİ
Altın ve paraları suç ortaklarıyla paylaşmaya giden Kılıç'ın içinde bulunduğu 51 T 0040 plakalı ticari taksi, yol uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerinin dikkatini çekti. Niğde plakalı taksiyi durdurup, arama yapan ekipler, poşette altın ve paraları fark edip, kimlik sorgusu yaptı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, Kılıç'ın Nimet Tek'i dolandırdığı ortaya çıkınca, detaylı üst araması yaptı. Aramada Kılıç'ın, pantalonun altına giydiği eşofmanına çengelli iğne ile tutturulmuş çeyrek, yarım ve tam altınlar bulundu.
Emniyete götürülen Kılıç, sorgusunda, "Paraları suç ortaklarımla paylaşmak için Adana'ya geldim. Ummadığım anda yakalandım, içime gizlediğim altınları ortaklarıma vermek istemedim" dedi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte savcının dolandırdığı altınlar çamaşırından çıktıSahte savcının dolandırdığı altınlar çamaşırından çıktıSahte savcının dolandırdığı altınlar çamaşırından çıktıSahte savcının dolandırdığı altınlar çamaşırından çıktı

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