Sahte Suriye ehliyetine 13 gözaltı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, düzenledikleri ülkelerine ait sahte sürücü belgelerini piyasaya süren ve bunları kullanan Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da, karıştıkları trafik kazalarında ya da rutin kontrol işlemlerinde para cezasına çarptırılmamak için Suriye'ye ait sahte sürücü belgesi düzenleyen ve bunları kullanan kişilerin evlerine, sabah saatlerinde baskın yapıldı. Savcılıktan alınan izin sonrası, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği'nce, yaklaşık 100 polisin katılımıyla, 34 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda sahte ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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