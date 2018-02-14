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Sahte tanıtım kartı bulunan otomobilde sahte para ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:15 | Son Güncelleme

KARAMAN'da polis tarafından yapılan operasyonda, ön camında 'Polis Emeklileri Derneği' yazılı sahte araç tanıtım kartı bulunan otomobilde  200 TL'lik 225, 100 TL'lik de 76 sahte banknot ile 1 sahte çek ele geçirildi.

Sahte tanıtım kartı bulunan otomobilde sahte para ele geçirildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da polis tarafından yapılan operasyonda, ön camında 'Polis Emeklileri Derneği' yazılı sahte araç tanıtım kartı bulunan otomobilde 200 TL'lik 225, 100 TL'lik de 76 sahte banknot ile 1 sahte çek ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Karaman'a gelen bir şebekenin, piyasaya sahte para süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 'piyasaya sahte para sürmek' suçundan 4 kaydı bulunan Ali Y.'yi takibe aldı. Araştırmasını derinleştiren polis, Ali Y.'nin yanında İshak D., Muhammet A. ve Özbekistan uyruklu Nelya U. ile birlikte bir otomobille bugün kente geleceğini belirledi. Önlem alan polis, ön camında 'Polis Emeklileri Derneği' yazılı sahte araç tanıtım kartı bulunan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 200 TL'lik 225, 100 TL'lik de 76 sahte banknot ile 1 sahte çek ele geçirdi. Ali Y.'nin yapılan üst aramasında da adı ve fotoğrafının yer aldığı, Polis Emeklileri Derneği yazılı sahte üye tanıtım kartı ile Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi yazılı basın tanıtım kartı bulundu.
GAZİNODA BAHŞİŞ OLARAK VERMİŞ
Yanındaki 3 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Ali Y.'nin daha önce köylerdeki çiftçilerden büyük veya küçükbaş hayvan satın alarak sahte paraları piyasaya sürdüğü belirtildi. Ayrıca Ali Y.'nin, gittiği gazinolarda da bahşiş olarak sahte banknotlardan verdiği ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLI

Sahte tanıtım kartı bulunan otomobilde sahte para ele geçirildi

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