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Sahte valiler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişiyi kendilerini vali olarak tanıtıp dolandıran 2 şahıs polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, iş adamı M.İ.’yi arayan bir kişi, kendisini Vali Çetin Oktay Kaldırım olarak tanıtarak yardım kampanyası kapsamında 30 bin TL istedi.

Elazığ’da bir kişiyi kendilerini vali olarak tanıtıp dolandıran 2 şahıs polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, iş adamı M.İ.’yi arayan bir kişi, kendisini Vali Çetin Oktay Kaldırım olarak tanıtarak yardım kampanyası kapsamında 30 bin TL istedi. İkna olan M.İ. de verilen hesap numarasına parayı yatırdı. Daha sonra şahsa ulaşamayan M.İ. dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada kendilerini vali olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahısların B.G.(25) ve E.D. (43) olduğu ve Kırıkkale’de bulunduğu tespit etti. Şahıslar, Elazığ ve Kırıkkale polisinin ortak çalışmasıyla yakalandı.
Elazığ’a getirilen şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından "ünvan gaspı" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Valilik, sahte valilere karşı uyarmıştı
Elazığ Valiliği dolandırıcıların, Vali Çetin Oktay Kaldırım, vali yardımcıları ve daire müdürlerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Valilik tarafından dolandırıcılık olaylarına karşı yapılan açıklamada, "Son zamanlarda kendisini Elazığ Valisi, vali yardımcısı veya daire müdürü olarak tanıtan şahısların, iş adamlarımızı arayarak Elazığ Valiliğince bir yardım kampanyası başlatıldığını beyan ederek verdikleri hesap numarasına bağış yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Elazığ Valiliğimizce başlatılan herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup bağış talebinde bulunan bu şahıslarla Valiliğimizin hiçbir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımız ve iş adamlarımızın bu tür telefon aramalarına itibar etmemesi, durumu gecikmeksizin valiliğimize, adli makamlara veya güvenlik birimlerine bildirmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

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