Sahur vakit 55 yıllık eşini öldürdü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Mehmet Ali Kaya (72), sahur vakti kavga ettiği eşi Selver Kaya'yı (71), 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı, İğde Sitesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Mehmet Ali Kaya ile 7 çocuğunun annesi 55 yıllık eşi Selver Kaya arasında bilinmeyen nedenle sahurda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selver Kaya, iddiaya göre, eşinin başına cam vazo ile vurdu. Kanlar içinde kalan Mehmet Ali Kaya da mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kaya, eşi Selver'i 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Mehmet Ali Kaya'yı gözaltına aldı. Selver Kaya'nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Ali Kaya, adliyeye sevk edildi.
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