HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sahur vakti PKK operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

ERZURUM'da sahur vakti terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Sahur vakti PKK operasyonu: 5 gözaltı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da sahur vakti terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 ve 2015'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile Milletvekili Genel Seçimi sırasında Karayazı ilçesinde vatandaşları açık oy kullanmaları konusunda tehdit eden ve terör örgütü üyeleriyle bağlantıları olduğu belirtilen M.S.A. ile M.G.'nin ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı. Özel harekât timlerinin de destek verdiği 100'e yakın polisle, sahur vakti operasyon düzenlendi. M.S.A. ve M.G., evlerinde gözaltına alındı.
Ekipler, kent merkezinde de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK adına paylaşımlarda bulundukları tespit edilen S.İ., E.B. ve B.E.'yi adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
5 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Sahur vakti PKK operasyonu: 5 gözaltı

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktıEge Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmazAntalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.