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'Şakacı' eşinin sıkıştırdığı sürücü kaza yaptı: 1'i bebek, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, yolda karşılaştığı eşi tarafından şaka olsun diye yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen Gülcan Baş, panikleyip, kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı.

'Şakacı' eşinin sıkıştırdığı sürücü kaza yaptı: 1'i bebek, 5 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, yolda karşılaştığı eşi tarafından şaka olsun diye yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen Gülcan Baş, panikleyip, kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı. Araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin de dere yatağına uçtuğu kazada, 8 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı 68 HF 606 plakalı otomobili görünce, şaka olsun diye sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, Mesut Yoldaş yönetimindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.
Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın, eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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'Şakacı' eşinin sıkıştırdığı sürücü kaza yaptı: 1'i bebek, 5 yaralı'Şakacı' eşinin sıkıştırdığı sürücü kaza yaptı: 1'i bebek, 5 yaralı'Şakacı' eşinin sıkıştırdığı sürücü kaza yaptı: 1'i bebek, 5 yaralı'Şakacı' eşinin sıkıştırdığı sürücü kaza yaptı: 1'i bebek, 5 yaralı

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