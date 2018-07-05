Sakar Geçidi faciası davasında dosya Adli Tıp Kurumu'na gidecek

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- İZMİR'den Marmaris'e Anneler Günü kutlamasına gidenleri taşıyan tur midibüsünün, virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 ila 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının bilirkişi raporuna itirazı üzerine, dosyanın incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na gönderilmesine karar verdi.

İzmir'den geçen yıl 13 Mayıs'ta, Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, 34 kişinin bulunduğu Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yükseklikten alt yola düşen midibüste bulunanlardan 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrasında midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti raporunda, 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' kaza nedeni olarak gösterildi. Raporda ayrıca, kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi. Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemelerinden dolayı kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.