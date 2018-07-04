Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri fuhuş baskınlarını sürdürdü. Ahlak Büro ekipleri Haziran ayında gelen ihbarları değerlendirip baskınlar düzenledi. Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nden gelen ihbarlar neticesinde yapılan baskınlarda ikisi travesti olmak üzere 18 hayat kadını ve kadınlarla fuhuş yapan 20 kişiye işlem yapıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan hayat kadınları sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerde hayat kadınlarının bulaşıcı hastalık taşımadıkları tespit edildi.
Polis para karşılığı fuhuş yapanlara cezai işlem uygularken, baskın yapılan apartlar Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı ile 3’er ay süre ile mühürlendi.
İHA
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