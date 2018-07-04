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Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 22:27 | Son Güncelleme

Pire için yorgan yakmak atasözünü aratmayacak bir olay Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde gerçekleşti. Bit saran kümes için yakılan ateş barakayı da kül etti.

Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesi'nde Mehmet Yıldız isimli vatandaş, bit saran tavuk kümesinde bitlerden kurtulamayınca sinirlenip kümesi yakmak istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yakılan ateş kümesin bitişiğinde bulunan barakaya sıçradı. Alevler kısa sürede büyüyerek kümesin yanı sıra barakayı da sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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KÜMES VE BARAKA KÜL OLDU

Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak kümesin ve baraka yangında küle döndü.


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