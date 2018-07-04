Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesi'nde Mehmet Yıldız isimli vatandaş, bit saran tavuk kümesinde bitlerden kurtulamayınca sinirlenip kümesi yakmak istedi.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Yakılan ateş kümesin bitişiğinde bulunan barakaya sıçradı. Alevler kısa sürede büyüyerek kümesin yanı sıra barakayı da sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
KÜMES VE BARAKA KÜL OLDU
Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak kümesin ve baraka yangında küle döndü.
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