Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Pamukova Mesuriye Mahallesi ile Kartepe Sultaniye Mahallesi arasında bulunan ve Yuvacık Barajı'na dökülen Serindere'de vatandaşlar çok sayıda kangal sucuk ve kokoreç buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kartepe jandarması ve Kartepe Belediyesi zabıtası geldi.
Ekipler bölgenin Pamukova ilçesi sınırında bulunduğu gerekçesiyle konuyu Pamukova mülki idaresine bildirdi. Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Pamukova zabıtası ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, deredeki sucuk ve kokoreçlerin tüketim tarihinin geçtiğini belirledi.
Numune alınan sucuk ve kokoreçler imha edildi. Derede bulunan sucukların, Kartepe'de faaliyet gösteren bir restorana ait olduğu, bu firmaya daha önce yapılan denetimde sucuklarda at eti tespit edildiği öğrenildi. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü numuneleri incelemeye aldı. (DHA)
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