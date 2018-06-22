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Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir iş merkezinde bir kişinin tuvaletini çöp kutusuna yaptığı anlar kameraya yansıdı. İş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyenler, gördükleriyle şok yaşadı.

Olay, Erenler'de bir iş merkezinde meydana geldi. Binadaki iş yerlerinde çalışırken aldıkları kötü koku üzerine koridora çıkan esnaf, kokunun nereden geldiğini araştırmaya başladı. Bina görevlileri, çöpe gidip baktıklarında dışkı olduğunu gördü.

KORİDORDAKİ ÇÖPE TUVALETİNİ YAPTI

İş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyenler, gördükleriyle şok yaşadı. Görüntülerde binaya giren bir kişinin bir süre sonra koridordaki çöpe tuvaleti yaptığı görüldü.

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HER ŞEY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerlerinin kapalı olduğu sırada adamın çöpe oturup tuvaletini yapması üzerini giyip iş merkezinden ayrılması kameraya yansıdı. Binadaki tuvaletin, kişinin tuvaletini yaptığı çöpe 15 metre mesafede olduğu öğrenildi.

Bina yönetiminin bu olaydan sonra koridorlarda bulunan çöp kutularını kaldırma kararı aldığı belirtildi. Konuyla ilgili polise ise herhangi bir şikayet yapılmadı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SAKARYADA AKP NİN YUZDESİ KAÇ..ŞİMDİ SİYASET YAPMA DİYECEKSİNİZ AMA BU ADAMLAR SAVUNDUKLARI NE VARSA TERSİNİ YAPIYORLAR..
Adamı rencide etmenin lüzumu yoktu. Oturuşuna bakarsanız rahatsız olduğu belli.
@cosan731 rahatsız diye gelip ağzına etmesini istemezsin demi
@cosan731 herkes istediği yere yapsın herseyin belli kuralı var
hastanede ayakta yapan teyzeye rakip çıktı, umarı çoluk çocuktan utanırda bi daha böyle bir pislik yapmaz.
adamın hakkını yemeyelim.temiz adam kıçını sildi
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