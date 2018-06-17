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Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sahil kenarında boğazı iple bağlanmış şekilde telef olmuş köpek bulundu.

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki sahilde denize girenler kıyıya vurmuş köpek ölüsüyle karşılaştı. Köpeğin boğazının ise iple bağlandığı görüldü. Boğazı iple bağlanarak denize atılmış olabileceği tahmin edilen köpeğin işkence gördüğünü düşünen çevredekiler duruma tepki gösterdi.

köpek

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"

Son günlerde hayvanlara ve özellikle köpeklere yapılan şiddete tepki gösteren vatandaşlar, "Bunu yapan insan olamaz. Bunu köpeğe yapanlar insanlara ne yapmaz. Yetkililerin bunu yapanı bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

DHA

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