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Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 asker gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 21:27 | Son Güncelleme

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya merkezli 9 ilde başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 12 asker gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya merkezli 9 ilde başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 12 asker gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak Sakarya merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen, halen aktif görevde bulunan 1 Üsteğmen, 1 Teğmen, 9 Astsubay ve 1 Uzman Onbaşı yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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