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Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 23:47 | Son Güncelleme

Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kripto yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen ve halen aktif görevde bulundukları öğrenilen 9 asker gözaltına alındı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak, Sakarya merkezli 9 ilde toplam 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kripto yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen ve halen aktif görevde bulundukları öğrenilen 9 asker gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak, Sakarya merkezli 9 ilde toplam 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde; ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen ve halen aktif görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen 7 astsubay olmak üzere toplamda 9 asker gözaltına alındı.
Aktif görevlerini sürdürdükleri ve haklarında gözaltı kararı olan 2 astsubay ve 1 uzman onbaşının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği de öğrenildi.

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