Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kripto yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen ve halen aktif görevde bulundukları öğrenilen 9 asker gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak, Sakarya merkezli 9 ilde toplam 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde; ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen ve halen aktif görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen 7 astsubay olmak üzere toplamda 9 asker gözaltına alındı.

Aktif görevlerini sürdürdükleri ve haklarında gözaltı kararı olan 2 astsubay ve 1 uzman onbaşının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği de öğrenildi.