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Sakarya nehrine düşen yaşlı adam 11 kilometre uzakta bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde dengesini kaybederek düştüğü Sakarya Nehrinde kaybolan ve 11 gündür aranan yaşlı adam, nehre düştüğü yerden 11 kilometre uzaklıkta bulundu.Edinilen bilgilere göre Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinde ikamet eden ve dengesini kaybederek Sakarya nehrine düşen Osman Karakullukçu (72) için arama çalışmaları başlatılmış, AFAD, Sakarya Arama ve Kurtarma Derneği (SAKDER) ve Jandarma Arama Kurtarma Sualtı ekipleri yaşlı adamı 11 gün boyunca aramıştı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde dengesini kaybederek düştüğü Sakarya Nehrinde kaybolan ve 11 gündür aranan yaşlı adam, nehre düştüğü yerden 11 kilometre uzaklıkta bulundu.
Edinilen bilgilere göre Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinde ikamet eden ve dengesini kaybederek Sakarya nehrine düşen Osman Karakullukçu (72) için arama çalışmaları başlatılmış, AFAD, Sakarya Arama ve Kurtarma Derneği (SAKDER) ve Jandarma Arama Kurtarma Sualtı ekipleri yaşlı adamı 11 gün boyunca aramıştı. 72 yaşındaki Osman Karakullukçu isimli yaşlı adam yapılan arama çalışmaları sonucunda nehre düştüğü yerden 11 kilometre uzaklıktaki Hürriyet Mahallesi mevkiinde bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, inceleme için morga kaldırıldı.

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