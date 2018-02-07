Sakarya Tepesi’ndeki PYD mevzileri yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Sakarya Tepesi’ndeki PYD mevzileri Sakarya obüsü ile yerle bir edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Tepesi teröristlerden geri alınmıştı. Geçtiğimiz gün yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Tepesi, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin operasyonu ve sınıra konuşlu Sakarya isimli obüsün PYD hedeflerini yerle bir etmesiyle kurtarıldı.
Tepenin ele geçirilmesiyle birlikte önemli bir bölge terör örgütü PKK/PYD’den temizlenmiş oldu. Stratejik öneme sahip Sakarya Tepesi, Burseya ile Darmık dağları arasında bulunuyor.
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