HABER

Sakarya Üniversitesi'nden 'kripto para' incelemesi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

SAKARYA Üniversitesi Rektör Vekili Prof.

Sakarya Üniversitesi'nden 'kripto para' incelemesi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, üniversitenin internet sunucusu üzerinden 'kripto para madenciliği' yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Prof. Dr. Yalçın, sanal para üretiminin Teknokent'te yapıldığını ve firmanın uyarılması üzerine faaliyetin durdurulduğunu belirterek, böyle bir bulguya üniversite içinde rastlamadıklarını, incelemelerin sürdüğünü söyledi.
Sakarya Üniversitesi'nde okulun bilgisayar altyapısı, sunucusu ve enerji sistemi kullanılarak 'kripto para madenciliği' yapıldığı öne sürüldü. Üniversitenin internet sisteminde son zamanlarda yaşanan yavaşlama ve internet üzerinden yapılan sınavlarda yaşanan aksaklıkların 'kripto para' üretimi yapıldığı için meydana geldiği iddia edildi. Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ismiyle açılan sahte sosyal medya hesabından 'Kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu maalesef doğru' şeklinde paylaşım yapılması ise dikkatleri üniversitenin üzerine çekti. İddialar üzerine üniversitede konuyla ilgili teknik araştırma yürütmesi için bir araştırma komisyonu kuruldu. Yapılan ilk incelemede, üniversite sisteminde konuyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, sanal para faaliyetinin Sakarya Üniversitesi Teknokent'te ticari faaliyet yürüten bir firma tarafından yürütüldüğünü, bunun üzerine yapılan uyarılar sonrası şirketin bu faaliyete son verdiğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın şöyle konuştu:
"Ümit Hocam'ın sahte hesabı açılmış, savcılığa başvurduk. Bu konuda bilişimden 3 hocamızı görevlendirdik. İddia edilen her konuda, bize ulaşan her türlü bilgi çerçevesinde inceleme yaptıracağız. Teknokent tarafı var, Sakarya Üniversitesi içinde olup olmadığı var, en kısa sürede detaylı bir rapor sunacağız. Bu firmanın o yönde bir çalışması olmuş, ama bizim öyle bir bağlantımız yok. Böyle bir bulguya üniversite içinde rastlayamadık. Burada ayrıntılara baktıkça böyle bir şey var mı, yok mu onu göreceğiz. Dönemsel yavaşlıkları ona bağlamak doğru değil. 90 bin öğrencimiz var, sunucuların yoğun olması olabilir. Dönemsel yoğunluklar yaşıyoruz. 1 yılda 300 binden fazla çevrimiçi sınav yaptık. Bin küsurunda sorun oldu. Bunu direk ona bağlamak mümkün değil. Sakarya Üniversitesi'nin içinde buna bağlı bir sorun yansımadı. Onunla ilgili sistemi devamlı gözetleyen tedbir sistemlerimiz var. Bununla ilgili tıkanma, aşırı sunucu sıkıntısı rapor edilmedi. Ufacık da olsa gözden kaçan bir şey varsa, onun üzerine gidiyoruz. Konuyla ilgili rapor hazırlandığında kamuoyuna sunacağız. Teknopark'ın ayrı bir müdürlüğü var, yeni bir olay değil. 3 ay önce olduğunu söylediler, yapan firma uyarıldı ve son verildi bu işe. Üniversitenin enerji sistemini, sunucuları ve bilgisayar altyapısını kullanmaları söz konusu değil. Kendi ekipmanlarıyla yapmışlar bu işi."
ADINA SAHTA HESAP AÇILDI
Twitter'da yapılan açıklamaların kendisiyle ilgisi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ise savcılığa gidip şikayette bulunduklarını belirterek, "Ben de olayları dışarıdan izliyorum. Bu iddialarla ilgili siber üzerine bir komisyon kurduk. Üniversitedeki tüm bu iddiaları değerlendirecek kurduğumuz bu komisyon. Bir deli kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkaramadı. Bu sayfa benim adıma Nisan ayında açılmış, dün haberim oldu. Hemen dün gerek savcılığa gerekse siber suçlar şubesine gidip ifademi verdim. Bu sayfanın kim tarafından açıldığının bulunması için talepte bulundum. Hakkında kanuni işlem yapılmasını istedim. Gelip bizimle görüşülseydi daha iyi olurdu" dedi.
TEKNOKENT'TE SANAL PARA MADENCİLİĞİ YAPMIŞ
Sakarya Üniversitesi Teknokent Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Sakarya Teknokent A.Ş. bünyesinde bir akademisyene ait böyle bir firma nisan ayı içerisinde tespit edilmiş ve kendisine 28 Mart 2018 tarihinde 2018-079 sayı nolu resmi yazı ile uyarıda bulunulmuş ve bu faaliyetlerin durdurulması istenilmiştir. Bunun üzerine nisan ayı sonu itibari ile ilgili firmanın kripto para madenciliği işine son vermiştir. Bu faaliyetlerini 3 aydır sürdürdüğü tespit edilen ilgili firmanın yapmış olduğu bu faaliyette kendi internet bağlantısını ve kendi enerji sayacını kullandığı için şirketimizde herhangi bir internet hızı yavaşlamasına yol açmamış, enerji kullanım bedeli ise ilgili firmaya aylık olarak fatura edilmiştir."

FOTOĞRAFLI

Sakarya Üniversitesi'nden 'kripto para' incelemesiSakarya Üniversitesi'nden 'kripto para' incelemesi

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!
AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısıEski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.