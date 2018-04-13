Sakarya’da 104 parça tarihi eser ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan operasyonlarda, 6 farklı şahıstan 104 parça tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 9 Nisan Pazartesi günü il genelinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 6 farklı şahıstan 104 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen altın ve gümüş sikke ile materyaller ele geçirildi. 2 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından, 4 şahıs ise sevk edildikleri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.