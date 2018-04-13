HABER

Sakarya’da 104 parça tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan operasyonlarda, 6 farklı şahıstan 104 parça tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirildi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 9 Nisan Pazartesi günü il genelinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan operasyonlarda, 6 farklı şahıstan 104 parça tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 9 Nisan Pazartesi günü il genelinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 6 farklı şahıstan 104 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen altın ve gümüş sikke ile materyaller ele geçirildi. 2 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından, 4 şahıs ise sevk edildikleri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildiNavaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'daİşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.