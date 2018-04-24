Sakarya’da 105 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda 12 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranması olan şahısların yakalanması için şehir merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 36 ekip ve 105 polisin katıldığı büyük çaplı operasyonda aranan kişilerin isimleri ve adresleri önceden belirlenerek harekete geçildi. Operasyon kapsamında V.B, İ.U, S.Ö, E.Y, V.E, C.M, T.D, F.K, İ.K, Ö.D, S.A, T.B. isimli toplam 12 şahıs gözaltına alınarak evleri didik didik arandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.