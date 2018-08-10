Sakarya'da 11 kilo esrara 3 tutuklama

Azi GÜVENER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda kurumaya bıraktıkları 11 kilo esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaynarca ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte kurumaya bırakılmış 11 kilo esrar ele geçirildi. Şüphelilerin ormanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Alman basınından flaş iddia: Erdoğan, Almanya'ya yardım istemeye gelecek
Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!
Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu
Karadeniz adeta ikiye bölündü
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Transparanda sınır tanımadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum