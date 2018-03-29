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Sakarya’da 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yapılan operasyonda 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İstanbul ilinden temin edileni uyuşturucu hapların Akyazı ilçesinde pazarlandığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yapılan operasyonda 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul ilinden temin edileni uyuşturucu hapların Akyazı ilçesinde pazarlandığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. V.K., E.Ç. ve İ.A. isimli şahısları takibe alan jandarma, şahısların İstanbul’a gittiğini öğrendi. Jandarma ekipleri İstanbul’dan itibaren takibe aldıkları İ.A. yönetimindeki aracı Akyazı ilçesi girişinde durdurdu. Kimlik kontrolünün ardından araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şahıslara ait ikametlerde yapılan aramada ise 20 gram esrar, 1 adet halk arasında mauzer olarak bilinen uzun namlulu 7.62 milimetre çapında piyade tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının devam ettiği belirtildi.

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