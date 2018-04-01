Sakarya'da 2 traktör kazasında sürücüler öldü

Aziz GÜVENER/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ve Geyve ilçelerinde, dün meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında, 2 sürücü yaşamını yitirdi.

İlk kaza, dün öğle saatlerinde, Kocaali ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Vurgun yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp, kavşakta yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Vurgun, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Vurgun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer kaza ise Geyve ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi Güneyler mevkisinde meydana geldi. İsmail Karasakal'ın (66) kullandığı 54 TE 174 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü Karasakal, traktörün altında kalarak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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