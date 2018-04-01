Sakarya’da 338 jandarma personelinin katılımıyla ’Huzur Operasyonu’

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 338 personelin katılımıyla 489 mahallede umuma açık yerlerde gerçekleştirilen ’Huzur Operasyonları’nda çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs yakalanırken, ruhsatsız olduğu belirlenen 6 adet silah da ele geçirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı planlanan huzur operasyonları kapsamında, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde bulunan 489 mahallede umuma açık yerlerde çeşitli denetimler yaptı. Cuma ve Cumartesi gece saatlerine planlanan operasyonlara; 65 ekip ve 338 personel katılarak görev yaptı. Faaliyet süresince 196 kahvehane, 16 restoran/gazino, 6 internet kafe ve 12 büfede denetimler yapılarak 2 bin 198 şahsa GBT sorgusu yapılarak işletme önünde bulunan 423 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 adet silah ele geçirildi. Ayrıca bazı işletmelere usulsüz faaliyetlerinden dolayı idari para cezaları uygulandı.

Jandarma ekiplerince Sakarya’da huzur ve güven ortamını sürdürmek amacıyla önümüzdeki günlerde de benzer uygulamalara devam edileceği bildirildi.