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Sakarya’da 3.8 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen hafif şiddetli deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü. Sokağa dökülen vatandaşların kısa süreli panik yaşayarak evlerine geri döndüğü görüldü.

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