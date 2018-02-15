Sakarya’da 4 adet yabancı markalı tabanca ele geçirildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında durdurulan bir otomobilden 4 adet yabancı markalı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balballı mevkiinde yapılan uygulamalarda, ekiplerce şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet Glock, 1 adet Taurus, 1 adet Arcus ve 1 adette Ruger yabancı markalı tabancalar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü D.Y.’nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.