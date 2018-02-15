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Sakarya’da 4 adet yabancı markalı tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 21:54 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında durdurulan bir otomobilden 4 adet yabancı markalı tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balballı mevkiinde yapılan uygulamalarda, ekiplerce şüpheli görülen bir otomobil durduruldu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında durdurulan bir otomobilden 4 adet yabancı markalı tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balballı mevkiinde yapılan uygulamalarda, ekiplerce şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet Glock, 1 adet Taurus, 1 adet Arcus ve 1 adette Ruger yabancı markalı tabancalar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü D.Y.’nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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