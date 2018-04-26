Sakarya'da 4 ayda 279 silah ele geçirildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, 4 ayda yapılan uygulamalarda 133 ruhsatsız tabanca, 45 ruhsatsız av tüfeği ve 101 kurusıkı tabanca olmak üzere 279 silah ele geçirildi.
Sakarya'da polis ekiplerinin ilk 4 ayda yaptığı planlı ve şok uygulamalarda ele geçirdiği ruhsatsız silah sayısı açıklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde yapılan sabit ve seyir halindeki uygulamalarda 133 ruhsatsız tabanca, 45 ruhsatsız av tüfeği, 101 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait değişik çaplarda bin 903 fişek ele geçirildiği belirtildi. 146 kişiye 131 bin 566 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi
Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!
CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'
İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak
Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!
Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum