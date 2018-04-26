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Sakarya'da 4 ayda 279 silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, 4 ayda yapılan uygulamalarda 133 ruhsatsız tabanca, 45 ruhsatsız av tüfeği ve 101 kurusıkı tabanca olmak üzere 279 silah ele geçirildi.

Sakarya'da 4 ayda 279 silah ele geçirildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, 4 ayda yapılan uygulamalarda 133 ruhsatsız tabanca, 45 ruhsatsız av tüfeği ve 101 kurusıkı tabanca olmak üzere 279 silah ele geçirildi.
Sakarya'da polis ekiplerinin ilk 4 ayda yaptığı planlı ve şok uygulamalarda ele geçirdiği ruhsatsız silah sayısı açıklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde yapılan sabit ve seyir halindeki uygulamalarda 133 ruhsatsız tabanca, 45 ruhsatsız av tüfeği, 101 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait değişik çaplarda bin 903 fişek ele geçirildiği belirtildi. 146 kişiye 131 bin 566 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.

Sakarya'da 4 ayda 279 silah ele geçirildi

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