Sakarya’da 49 paket bonzai ele geçirildi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 49 paket satışa hazır bonzai ele geçirildi
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile polis ekipleri ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Ekiplerce bir ikamete yapılan operasyonda ki aramalarda 49 paket satışa hazır bin 32 gram miktarında bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet muşta ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak A.T. isimli şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi.
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