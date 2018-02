Sakarya'da 5 kişinin öldüğü havuz faciasında ihmaller zinciri

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin yüzme havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın iddianamesinde 5 kişinin ihmaller zinciri sonrasında öldüğü yer aldı. İddianamede, bir kişinin suda elektrik akımına kapıldığı sırada onu kurtarmak isteyen işletmeci Kadir Kaya'nın yanlış şarteli indirip 4 kişinin suya atlaması sonrasında ölümlerin yaşandığı yer aldı.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan 'Aqualand' isimli havuzda geçen yıl 23 Haziran'da meydana gelen olayda, Kadir Kaya (30) ve babası Mehmet Kaya'nın (59) sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç(16), Gökay Yıldırımgeç (14), Nurullah Önlütürk (14), Kadir Kaya ve Mehmet Kaya yaşamlarını yitirdi. 5 kişinin can verdiği olayın ardından havuzun elektrik tesisatını yaptığı belirlenen Kemal Dursun hakkında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

15 YIL HAPİS CEZASI

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma 27 Nisan günü görülecek. Cumhuriyet savcılığı, tutuklu Kemal Dursun'un elektrikçilik yapma yeterliliği ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması olmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz tesisatı çekip gerekli dikkati göstermeyerek 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 'taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 15 yıla varan hapis cezası istedi.

BELGESİ YOK

İddianamede 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili çarpıcı tespitlerde yer aldı. Buna göre, havuzun işletmecisi Mehmet Kaya tarafından yüzme havuzuna atlama kulesi, düğünlerde gelin-damat locası olarak kullanılmak üzere demir perfore yaptırıldığı ve bu demir platformun elektrik işini Kemal Dursun'un yaptığı aktarıldı. Kemal Dursun'un hiçbir ehliyeti ve belgesi olmamasına rağmen, onaylanmamış bir elektrik tesisat projesi de bulunmamasına rağmen işe başlanıldığı ifadelerine yer verildi.

İHMALLER ZİNCİRİ

Topraklama diye tabir edilen hiçbir tedbirin alınmadığı, havuza 20 metre mesafede bulunan bir restorandan usule aykırı olarak kablo çekilerek, konutlarda kullanılan kablo tesisatı ile tamamı demir olan, bu demir platforma sıva üstü plastik priz ve aydınlatma anahtarı koyulduğu anlaşıldı. Olay günü platformda bulunan elektrik prizi kullanılarak bir takım makinelerin çalıştırıldığı, uzun süre çalıştırılan makinelerin etkisiyle platformdaki prizin akım kuvvetine dayanamayarak eridiği soruşturma tutanaklarında yer aldı.

YANLIŞ ŞARTEL

İddianamede akımın platformun demir aksamına temas ederek, havuzun içindeki suya iletildiği gerçeği ortaya çıkarken, o sırada yaşanan can pazarına yer verildii. Suya akımın geçmesiyle birlikte o sırada havuzda bulunan Gökay Yıldırımgeç, 'Yanıyorum, yardım edin, elektrik var' diye feryat ettiği öğrenildi. Bunun üzerine işletmeci Mehmet Kaya'nın oğluna dönerek şartelleri kapatmasını istediği oğlu Kadir Kaya'nın da 'Kapattım' diye bağırdığı ifade edildi. İşte o facianın boyutu da bu sözlerin ardından başlıyor. Elektriğin kesildiğini sanan Mehmet Kaya, Kadir Kaya, Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk suda çırpınan Gökay'ı kurtarmak için havuza atladı. Ancak kapatılan şartelin başka bir hatta ait olduğu, havuzda halen elektrik varken diğer kişilerin de havuza atladığı anlaşıldı. Bu sırada 5 kişi de havuzda can verirken, olayın ardından elektrik tesisatını yapan Kemal Dursun'un aranarak şartel yerinin öğrenildiği ve daha sonra elektriğin kesildiği iddianamede yer aldı.

AKYAZI BELEDİYESİ'NE DAVA

Bu arada 5 kişinin can verdiği iş yerine ruhsat veren Akyazı Belediyesi ve dönemin çalışanları hakkında da eksikleri olmasına rağmen ruhsat verildiği gerekçesiyle 'görevi ihmalden' dava açıldı. Mahkemeye sunulan iddianamede bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve otopsi raporlarına istinaden facianın nasıl yaşandığı da ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Söz konusu işletmenin ilk olarak E.G isimli kişi tarafından kapatılan Kuzuluk Belde Belediyesi'nden alınan ruhsatla 12 Nisan 2012'de açıldığı, Akyazı Belediyesi'nden savcılığa sunulan belgelere göre de 20 Temmuz 2015 itibariyle Kadir Kaya ve Mehmet Kaya tarafından işletilmeye devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI