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Sakarya’da 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:04 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılığa yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya’da 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılığa yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında yakalan 39 yaşındaki F.G., isimli şüpheliden ekipler 64 adet cep telefonu, bu cep telefonlarına ait 64 adet batarya, 18 adet kulaklık, 18 adet şarj aleti ve 18 adet cep telefonu kutusu ele geçirdi. F.G. isimli şüpheli alınan ifadesinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Sakarya’da 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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