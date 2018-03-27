Sakarya’da 881 araç trafikten men edildi, 157 sürücünün ehliyetine el konuldu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince şehirlereası ve şehir içi yollarda Şubat ayı içerisinde toplam 74 bin 177 araç kontrol edildi, kusurlarından dolayı 881 araç trafikten men edildi.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle Şubat ayı içerisinde Sakarya il sınırlarında toplam; 166 maddi hasarlı, 151 yaralamalı, 1 ölümlü olmak üzere toplam 318 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 248 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Şubat ayı içerisinde yapılan denetimlerde, kusurlarından dolayı 881 aracın trafikten men edildiği ve 157 sürücünün ise ehliyetine el konulduğu öğrenildi.