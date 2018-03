Sakarya’da apart dairelere fuhuş baskını

Sakarya’da polisin iki apart daireye yaptığı baskında, fuhuş yaptığı iddia edilen 3’ü yabancı uyruklu toplam 6 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, apart dairelerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi. Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi’nde bir apart daireye yapılan baskında, 3 kadının para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi. Ahlak Büro ekiplerinin baskın yaptığı ikinci adres Kemalpaşa Mahallesi’nde bir apart oldu. 2’si Kırgızistan, biri Tacikistan uyruklu 3 yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı. Yabancı uyruklu N.A., A.E. ve N.İ. adlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Para karşılığı fuhuş yapan kadınların hastanede yaptırılan muayene ve tahlillerinde bulaşıcı hastalıkları olmadığı tespit edildi. Apartlar, ‘Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu’ kararı ile kapatıldı.