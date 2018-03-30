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Sakarya’da aranması bulunan 18 şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

Sakarya’da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Sakarya’da aranması bulunan 18 şahıs tutuklandı

Sakarya’da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Polis ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 şahıs ile, yağma suçundan 23 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan K.Ş., isimli şahıs, bilişim yoluyla hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan U.K. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C. K. isimli bayan şahıs, yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan L.K. isimli şahış, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.B.U. isimli şahıs, 6 suçtan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 6 bin TL para cezası bulunan M.A isimli toplamda 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Sakarya’da aranması bulunan 18 şahıs tutuklandı

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