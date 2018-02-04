Sakarya’da aranması bulunan 5 şahıs yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 2 gün içerisinde umuma açık yerler ve civarlarında yapılan uygulamalarda aranması bulunan 5 şahıs yakalandı.

Sakarya’da genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce umuma açık yerler ve civarlarında uygulamalar gerçekleştirildi. Umuma açık yerlerde yapılan uygulamada genel arama, GBT kontrolü ve kimlik kontrolü yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 269 şahıs ve 168 araç kontrol edilirken, aranması bulunan 5 şahıs ise yakalandı.

2 gün içerisinde ekiplerce gerçekleştirilen uygulamalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 47 fişek, başkasına ait bulundurma ruhsatı bulunan 1 tabanca ve 15 fişek, 35,40 gram esrar maddesi, 10 adet uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet yakalandı. Kumar makinesi olduğu tespit edilen 1 işyerine işlem yapılırken, ehliyetsiz araç kullanan 1 sürücüye de işlem yapıldı.