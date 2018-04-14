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Sakarya’da bir ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 13:26 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir ev alev alev yandı.

Sakarya’da bir ev alev alev yandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir ev alev alev yandı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alev alev yanan eve kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da bir ev alev alev yandı

Sakarya’da bir ev alev alev yandı

Sakarya’da bir ev alev alev yandı

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