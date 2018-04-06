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Sakarya’da bir kişi tüfekle vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Sakarya’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tüfekle bir şahsı vurdu.Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi Sadık Sokak’ta meydana geldi.

Sakarya’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tüfekle bir şahsı vurdu.
Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi Sadık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık Sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler Ahmet T.’ye henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tüfekle ateş açtı. Ahmet T. bu olaydan hafif şekilde yaralandı. Daha sonra yaralı özel bir araçla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, ateş edildiği sırada tüfekten çıkan saçmalar sokak üzerinde bulunan otomobillere de isabet etti. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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