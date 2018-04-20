Sakarya’da çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 6 şahıs tutuklandı

Sakarya’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler suçlulara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince, hakkında yağma suçundan 23 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Y, dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.E, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.İ, dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan aranması bulunan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis ile 67 bin 860 TL para cezası bulunan U.O, yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan S.Ü. ve hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan C.Y. isimli kadın şahıs olmak üzere toplamda 6 şahıs yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.