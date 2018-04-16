Sakarya’da DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı

Sakarya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta infaz eylemleri gerçekleştirdikleri ve örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki Irak, iki Suriye uyruklu olmak üzere 1’i kadın toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Manchester'da bir araç kalabalığa daldı! Yaralılar var
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor
Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı
Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır
Haydarpaşa Garı'nda yangın!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum