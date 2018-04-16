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Sakarya’da DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

Sakarya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sakarya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta infaz eylemleri gerçekleştirdikleri ve örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki Irak, iki Suriye uyruklu olmak üzere 1’i kadın toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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