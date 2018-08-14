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Sakarya'da fabrika alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 08:00 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yapı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, 20 itfaiye aracıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Sakarya'da fabrika alev alev yandı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yapı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, 20 itfaiye aracıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
​Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'ndeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan yapı malzemeleri üreten fabrikada, bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kent merkezindeki tüm ekipler, bölgeye sevk edildi. 20 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada alevler kısa sürede büyüdü. Yangın dakikalar içinde fabrikanın tüm bölümlerine yayılırken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. 20 itfaiye aracıyla fabrikanın bölümlerinde ayrı ayrı konuşlanan ekipler, alevleri yaklaşık 3 saat süren çalışmayla çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına aldı. Fabrikanın 08.00 ve 18.00 saatleri arasında üretim yaptığı belirtildi.
Soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

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Sakarya'da fabrika alev alev yandıSakarya'da fabrika alev alev yandıSakarya'da fabrika alev alev yandıSakarya'da fabrika alev alev yandı

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