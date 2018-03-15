Sakarya’da FETÖ’nün sorumlusu yakalandı

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ’nün sorumlusu olduğu ileri sürülen Engin S., isimli bir kişi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Bylock kullandığı ve mahrem evlerinde kaldığı tespit edilen şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi.