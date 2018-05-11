Sakarya'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11'i yabancı uyruklu kadın, 15 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a götürüldü.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Karasu'da fuhşa aracılık ve yer temin eden 1'i kadın, 4 kişi ile yabancı uyruklu 11 kadını yakaladı. Yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, kadın zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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