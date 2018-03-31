Sakarya’da hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı

Sakarya’da farklı tarihlerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik başlatmış olduğu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler Sakarya’da farklı tarihlerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 15 adet hırsızlık kaydı bulunan C.Y., 8 adet hırsızlık kaydı bulunan B.K., 1 adet hırsızlık kaydı bulunan Ç.M., ile 7 adet hırsızlık kaydı olan ve kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası olan D.Ö., isimli şüphelileri Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesinde bir ikametten hırsızlık yaptığı esnada suç üstü yakaladı.

Çaldıkları ziynet eşyası, döviz ve paralar sahiplerine iade edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.