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Sakarya’da iki ayrı traktör kazası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kocaali ve Geyve ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti.İlk kaza, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesinde meydana geldi.

Sakarya’da iki ayrı traktör kazası: 2 ölü

Sakarya’nın Kocaali ve Geyve ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti.
İlk kaza, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Vurgun hakimiyetindeki traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan sürücü Vurgun olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İkinci kaza ise, Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi Güneyler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, traktörüyle tarlasının bağ çubuklarını toplamaya giden İsmail Karasakal (66), direksiyon hakimiyetini kaybedince tarladan aşağı traktörle yuvarlandı. Karasakal yuvarlanan traktörün altında kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karasakal’a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Karasakal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da iki ayrı traktör kazası: 2 ölü

Sakarya’da iki ayrı traktör kazası: 2 ölü

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