Sakarya’da iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangını gören ev sahibi ise fenalaşarak yere yığıldı.
Yangın, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1049 no’lu Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. İbrahim D.’ye ait iki katlı evin üst katı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan ev sahibine ilk müdahaleyi yaparken, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Yangında halı, yolluk gibi eşyalar kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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